Всемирный банк: Украина не будет готова с 1 июля открыть свободный рынок электроэнергии

Директор Всемирного банка по Украине, Беларуси и Молдове Сату Кахконен заявила, что Украина не будет готова с 1 июля открыть свободный рынок электроэнергии.

Об этом она сказала в четверг в Киеве.

По ее словам, от раннего запуска свободного рынка электроэнергии в первую очередь пострадает население. Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" утверждала, что средняя цена на электрическую энергию на 20% после старта свободного рынка электроэнергии в связи с активным вводом объектов возобновляемой энергетики.

"Украина не будет готова с 1 июля открывать свободный рынок электроэнергии. Необходимо больше времени, чтоб этот рынок правильно функционировал. Мы за то, чтоб был подготовлен очень детальный план по запуску этого рынка", - сказала Кахконен.

Напомним, премьер-министр Владимир Гройсман раньше заявил, что перенос запуска нового рынка электроэнергии невозможен.