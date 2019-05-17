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Гройсман: перенос запуска нового рынка электроэнергии невозможен

"Есть четко определенная дата 1 июля 2019 года, и правительство обязано ввести все необходимые документы".

Гройсман: перенос запуска нового рынка электроэнергии невозможен
Владимир Гройсман
Фото: https://www.kmu.gov.ua/ua/news/glava-uryadu-slovackim-zmi-ukrayina-znahoditsya-na-peredovij-borotbi-za-demokratiyu

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил о невозможности переноса запуска нового рынка электроэнергии с 1 июля этого года на другую дату.

Об этом он заявил во время Часа вопроса к правительству в Верховной Раде, передает УНИАН.

"По поводу переноса - такой опции нет. Есть четко определенная дата 1 июля 2019 года, и правительство обязано ввести все необходимые документы. Но вводит рынок, в том числе, и Национальная комиссия (Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг), которая является независимой от правительства. Мы координируем эту работу, чтобы не было никаких сбоев", - сказал он.

По словам премьера, его задачами сегодня являются подготовка страны к запуску нового рынка электроэнергии и внедрение механизмов, которые не допустят повышение цены на электричество на первых порах.

"Мне, как премьер-министру, важно, чтобы на период внедрения рынка не допустить никакого роста цены на электроэнергию как для населения, так и для промышленности", - сказал премьера.

Напомним, в середине апреля 2017 года  Рада приняла Закон "О рынке электроэнергии". По словам одного из авторов документа, народного депутата Льва Пидлисецкого, этот закон приведет к тому, что в сегментах генерации электроэнергии и ее поставок для конечных потребителей возникнут конкурентные отношения, что заставит производителей повышать свою эффективность и выведет с рынка неэффективную генерацию.

Внедрение нового рынка электроэнергии также позволит населению выбирать разных поставщиков электроэнергии.

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/economics/energetics/10552701-perenos-zapuska-novogo-rynka-elektroenergii-nevozmozhen-groysman.html

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