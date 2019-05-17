Операція Джуліані: «українські карти» в американській політиці
Операція Джуліані: «українські карти» в американській політиці
"Укрзализныця" в качестве эксперимента начала убирать ковры из поездов
"Укрзализныця" в качестве эксперимента начала убирать ковры из поездов
Президентство Зеленского: начнем в понедельник
Президентство Зеленского: начнем в понедельник
ПЦУ обнародовала решение УПЦ КП о самороспуске с подписью Филарета
ПЦУ обнародовала решение УПЦ КП о самороспуске с подписью Филарета
"Народный фронт" вышел из коалиции (обновлено)
"Народный фронт" вышел из коалиции (обновлено)
Суд признал недостоверной информацию Саакашвили об иностранном гражданстве Авакова
Суд признал недостоверной информацию Саакашвили об иностранном гражданстве Авакова
«Народный фронт» готовится выйти из коалиции, чтобы предотвратить роспуск Рады
«Народный фронт» готовится выйти из коалиции, чтобы предотвратить роспуск Рады
Коломойский прилетел в Украину (обновлено)
Коломойский прилетел в Украину (обновлено)
Климкин подтвердил возможность присутствия вице-президента США на инаугурации Зеленского
Климкин подтвердил возможность присутствия вице-президента США на инаугурации Зеленского
ГлавнаяПолитика

Задержан и.о. главы Госслужбы занятости Ярошенко

Его подозревают в получении "откатов" при строительстве объектов социального назначения.

Задержан и.о. главы Госслужбы занятости Ярошенко
Валерий Ярошенко
Фото: menarcz.wordpress.com

Правоохранители задержали главу Государственной службы занятости Валерия Ярошенко.

Об этом сообщил в Фейсбуке генпрокурор Юрий Луценко.

"Военной прокуратурой задержана группа должностных лиц во главе во председателем Государственной службы занятости Украины В. Ярошенко за откаты при строительстве объектов социального назначения", - написал он.

По словам Луценко, под контролем правоохранителей мошенникам было передано почти полмиллиона гривен.

В пресс-службе Военной прокуратуры сообщили, что должностные лица Госцентра занятости организовали схему незаконного обогащения и были задержаны при получении 480 тыс. гривен взятки.

Валерий Ярошенко с 2014 по 2016 был заместителем министра социальной политики. С 2 августа 2016 года - он был заместителем главы Госслужбы занятости (Центрального аппарата), с 3 августа 2016 - и.о. главы Госслужбы занятости.

Ярошенко имеет почетное звание "Заслуженный работник социальной сферы Украины", награжден Почетной Грамотой Кабинета Министров Украины, орденом "За заслуги" III степени.

Напомним, в прошлом году в Николаевской области разоблачили замдиректора центра занятости, который вымогал "откаты" у бизнесменов.

В сентябре 2015 года Служба безопасности задержала бывшего тогда председателем Госцентра занятости Ярослава Кашубу во время получения более 600 тыс. гривен взятки. В его машине правоохранители также обнаружили крупную сумму денег и охотничье ружье с патронами. 

14 сентября Печерский райсуд Киева арестовал Кашубу и назначил ему залог в размере 18 млн гривен в качестве альтернативной меры пресечения. 16 сентября министр соцполитики Павел Розенко отстранил Кашубу от должности на время проведения расследования. Позже он уволил всех руководителей Госслужбы занятости.

В 2011 году один из предшественников Кашубы Владимир Галицкий погорел на многомиллионных махинациях при создании рабочих мест для бывших шахтеров. В 2014 году он скончался, не дождавшись приговора суда.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы:
Новости по теме:

Читайте также