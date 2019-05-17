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Главарь "ДНР" Пушилин сообщил о задержании всех причастных к убийству Захарченко

Ни одной фамилии террорист не назвал.

Главарь "ДНР" Пушилин сообщил о задержании всех причастных к убийству Захарченко
Кафе *Сепар* после взрыва
Фото: EPA/UPG

Главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин заявил, что "следствие" установило и задержало всех причастных к убийству Александра Захарченко. Заявление Пушилина опубликовали российские СМИ.

Пушилин заявил, что боевикам известна схема операции, подготовка к ней и инструкции, которые давали исполнителям. Конкретных фамилий боевик не назвал.

По другой информации, задержаны не все заказчики и исполнители, а "только одна из групп".

Напомним, что Александр Захарченко получил смертельное ранение при взрыве в кафе "Сепар" в центре Донецка вечером 31 августа. Он возглавлял российскую оккупационную администрацию в Донецкой области с 2014 года.

После этого его обязанности несколько дней исполнял Дмитрий Трапезников, а 7 сентября российскую оккупационную администрацию в Донецке возглавил Денис Пушилин.

Позже террорист "ДНР" Александр Ходаковский подтвердил подлинность пленок Службы безопасности Украины, из которых следует, что советник нынешнего главаря "ДНР" Дениса Пушилина договаривался с кем-то о свержении Александра Захарченко.

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