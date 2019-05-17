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Гройсман: Кабмин продолжит работу в нынешнем составе, несмотря на развал коалиции

"Когда будет создана новая коалиция, тогда она сможет предложить новые варианты".

Гройсман: Кабмин продолжит работу в нынешнем составе, несмотря на развал коалиции
Фото: Макс Требухов

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Кабинет министров продолжит работу в нынешнем составе, несмотря на выход фракции "Народного фронта" из коалиции.

Об этом он сказал в Верховной Раде во время часа вопросов к правительству.

"Что касается перформатирования работы правительства. Когда будет создана новая коалиция, тогда она сможет предложить новые варианты. А сегодня правительство Украины выполняет свои обязанности в полном объеме", - сказал он, отвечая на вопрос депутата Борислава Березы о том, подадут ли в отставку министры от "Народного фронта".

Гройсман добавил, что даже если такое произойдет, эти министры продолжат работу в качестве исполняющего обязанности.

Напомним, что коалиция "Европейская Украина" прекратила существование в связи с выходом из нее фракции "Народного фронта".

Она была создана в конце 2014 года в составе БПП, "Народного фронта", "Радикальной партии", "Самопомощи" и "Батькивщины". Три последние фракции из нее позже вышли, в составе большинства осталось менее 226 депутатов.

Официально о распаде коалиции не объявлялось до 17 мая 2019 года.

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