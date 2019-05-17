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Распад коалиции связан с желанием отсрочить проведение досрочных выборов, – Разумков

Команда Зеленского считает, что фактически, коалиции нет уже несколько лет.

Распад коалиции связан с желанием отсрочить проведение досрочных выборов, – Разумков
Фото: Макс Требухов

Советник Владимира Зеленского Дмитрий Разумков считает, что прекращение деятельности коалиции "Европейская Украина" после выхода из нее фракции "Народный фронт" связано с желанием отсрочить какие-либо действия, касательно проведения досрочных парламентских выборов. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"В данной ситуации нужно будет жить по закону и поступать по закону. И хотелось бы, чтобы все-таки в Украине был парламент, который будет полностью легитимен, и к решениям которого не будет возникать никаких вопросов, как внутри государства, в том числе, у избирателей, так и у наших зарубежных партнеров", - сказал Разумков .

Он отметил, что "тяжело выйти из того, что прекратило свое существование фактически несколько лет тому назад", поскольку в коалиции отсутствует 226 депутатов. Команда Зеленского считает, что это и есть подтверждение того, что коалиции не существует.

Касательно роспуска ВР после инаугурации Зеленского, Разумков сказал: "Я думаю, что возможность, наверное, есть, исходя из того, что я сказал. А будет ли это происходить – зависит от юридических предпосылок и запросов украинского народа и общества, которое хотело бы видеть слаженную работу власти".

Напомним, 17 мая фракция партии "Народный фронт" проголосовала за выход из действующей коалиции. Совет фракции поддержал это решение единогласно.

А парламентская фракция "Самопомощь" заявила, что не будет участвовать в формировании новой коалиции.

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