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"Вернись живым": в ВСУ решили изучить отношение военных к переговорам с "ЛДНР"

Командование хочет узнать, как на это отреагирует армия.

"Вернись живым": в ВСУ решили изучить отношение военных к переговорам с "ЛДНР"
Фото: dpsu.gov.ua

Благотворительный волонтерский фонд "Вернись живым" заявил, что командиры воинских частей в четверг, 23 мая, получили требование провести опрос среди военнослужащих о возможных переговорах с террористическими организациями "ЛНР" и "ДНР".

Об этом говорится на сайте "Вернись живым".

"Командирам воинских частей организовать и провести изучение среди личного состава отношение военнослужащих по поводу возможных переговоров с "ДНР"/"ЛНР" и в срок до 16:00 24.05.2019 через управление морально-психологического обеспечения анализ изучения данного вопроса и возможные последствия указанного", - говорится в документе, который, как утверждается, есть в распоряжении фонда.

Фото: savelife.in.ua

По информации "Вернись живым", документ был подписан и вступил в силу 18 мая 2019 года, когда президентом еще был Петр Порошенко, а начальником Генштаба - Виктор Муженко.

21 мая новый президент Владимир Зеленский назначил начальником Генштаба Руслана Хомчака.

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