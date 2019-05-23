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В Харькове прохожий спас ребенка, выпавшего из окна шестого этажа

Мальчика прооперировали врачи, его жизни ничего не угрожает.

В Харькове прохожий спас ребенка, выпавшего из окна шестого этажа
Фото: hk.npu.gov.ua

В Харькове двухлетний ребенок выпал из окна шестого этажа и выжил благодаря случайному прохожему, который его подхватил.

Об этом сообщается на сайте полиции области.

Сообщение о происшествии поступило в полицию 23 мая в 7:56 утра.

"Предварительно установлено, что двухлетний мальчик, проснувшись утром, когда его родители и шестилетний брат спали, решил поиграть на балконе. Одна из игрушек перелетела через перила. Ребенок залез на подоконник, потянулся за ней и, не удержав равновесие, выпал из балконного окна шестого этажа. Благодаря действиям 50-летнего прохожего, который попытался подхватить ребенка, мальчик остался жив", - говорится в сообщении.

Мальчика доставили в больницу скорой неотложной помощи, где он был прооперирован. Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает. Состояние его здоровья медики оценивают как стабильное.

Фото: hk.npu.gov.ua

Сведения в Единый реестр досудебных расследований по ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает от двух до пяти лет лишения свободы.

Напомним, в январе в Чугуеве Харьковской области задержали мужчину, который выбросил 5-летнего ребенка из окна 4 этажа. Ребенок выжил.

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