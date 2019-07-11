Зеленский хочет усилить ответственность за нарушение режима радиационной безопасности

И увеличить бюджет на финансирование пожарной безопасности в Чернобыльской зоне.

Президент Владимир Зеленский поручил Кабмину за три месяца разработать и подать в ВР законопроект об усилении ответственности за нарушение режима радиационной безопасности в местностях, которые подвергались радиоактивному загрязнению. Об этом свидетельствует указ №512 от 10 июля 2019 года.

Также Зеленский поручил Кабмину подготовить законопроект о пересмотре правового режима загрязненных радиацией зон вследствие Чернобыльской катастрофы. Президент хочет пересмотреть целесообразность действия отдельных ограничений и запретов на осуществление видов деятельности в этих зонах, в том числе посещении зоны отчуждения и зоны обязательного отселения с туристической целью.

Кроме того, президент поручил разработать проект закона об увеличении бюджета на финансирование пожарной безопасности в Чернобыльской зоне и прилегающих лесных территорий. Предусматриваются дополнительные пожарно-наблюдательные вышки, приобретение пожарной спецтехники, беспилотные летательные аппараты, обновление средств оперативной связи, системы передвижных, стационарных радиостанций.

Напомним, Владимир Зеленский подписал также указ о развитии туризма в Чернобыльской зоне. Предполагается создать новые туристические маршруты, в том числе водные, построить новые КПП и отремонтировать существующие, отменить лишние запреты и ограничения, в том числе на видеосъемку, улучшить мобильную связь в Зоне, популяризовать Чернобыль на международных мероприятиях.

10 июля на Чернобыльской атомной электростанции ввели в эксплуатацию новый безопасный конфайнмент над четвертым энергоблоком.