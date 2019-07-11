Рада намерена ввести компенсацию для заложников и политзаключенных

Им будут выплачивать минимальную зарплату за каждый месяц незаконного заключения.

Верховная Рада намерена ввести денежную компенсацию для заложников и политзаключенных, которые незаконно лишены свободы на временно неподконтрольных территориях Украины и территориях иностранных государств, в размере 1 минимальной зарплаты (4 173 гривны) за 1 месяц пребывания в заключении.

Об этом свидетельствует законопроект №8205 за который сегодня на первом чтении проголосовали 235 депутатов при минимально необходимых 226.

Согласно законопроекту, люди которые были незаконно лишены свободы, кроме лиц, незаконно осужденных, военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов Украины, гарантируется денежная компенсация в размере 1 минимальной заработной платы за каждый месяц пребывания в местах незаконного лишения свободы.

Кроме того, незаконно лишенные свободы лица на весь период незаконного заключения освобождаются от начисления штрафов за невыполнение обязательств перед предприятиями, учреждениями и организациями всех форм собственности, перед банками по всем видам кредитных обязательств, а также от процентов за пользование кредитом.

Также срок незаконного заключения будет засчитываться в общий трудовой стаж, в стаж работы по специальности или в непрерывный стаж. Человеку, которого незаконно лишили свободы и при этом уволили с работы, при освобождении должны восстановить на прежней работе или должности.

Реализация прав и пользование льготами, предусмотренными законопроектом, будет осуществляться на основании удостоверения, которое будет подтверждать соответствующий статус. Данное удостоверение будет выдаваться в семидневный срок со дня подачи заявления бывшего заложника в местный орган социальной защиты населения по месту регистрации такого лица.

Государство также гарантирует лицам, незаконно лишенным свободы бесплатное обследование здоровья, лечение, реабилитацию и оздоровление от заболеваний, полученных во время пребывания в местах незаконного лишения свободы.

Бывшим заложникам, проживающим на временно неподконтрольных территориях Украины, гарантируется предоставление временного жилья, при условии оплаты стоимости жилищно-коммунальных услуг на время этого периода.

В случае смерти заложника или бывшего заложника, будет выплачиваться одноразовая денежная помощь членам семьи, родителям, иждивенцам умершего. Порядок начисления выплат будет определяться Кабмином.

Напомним, 4 июля уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что в этом месяце планируется возвращение в Украину заключенных из "ЛНР".

Она отметила, что с 12 декабря 2018 по 24 мая этого года произошло 6 перемещений граждан Украины, которые отбывали наказание на оккупированной территории Луганской области. В общем, за этот период было перемещено 268 граждан Украины, 49 из которых уже освобождены.