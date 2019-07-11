Рада ратифицировала ЗСТ с Израилем

Верховная Рада ратифицировала соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) с Израилем.

За принятие проекта закона №0223 проголосовали 230 депутатов.

Договор был подписан в январе 2019 года в рамках визита президента Петра Порошенко в Израиль. Подписи под документом также поставили первый вице-премьер-министр Украины - министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив и и.о. министра экономики и промышленности Израиля Эли Коэн.

Проект предусматривает отмену ввозных пошлин для 80% украинских промышленных товаров и 70% пошлин на израильский импорт.

Переговоры по соглашению о свободной торговле между правительствами Украины и Израиля началась в 2013 году, но интенсивная работа пришлась на 2016-2018 годы. Украинская делегация провела семь раундов переговоров, которые завершились в марте 2018 года. Соглашение парафировали в апреле 2018 года, дальнейшие юридические процедуры продолжались до ноября.

21 ноября 2018 Кабинет Министров Украины одобрил соглашение и уполномочил Кубива на его подписание, которое состоялось 21 января 2019 года в Иерусалиме.

Действие соглашения не распространяется на аннексированный Крым, а также неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей до полного прекращения вооруженной агрессии России и восстановления в указанных территориях конституционного строя.