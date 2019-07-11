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Житель Тетиева, назвавший мэра гандоном, доказал в суде, что сравнивал его с фантастом Ивом Гандоном

Мужчине грозил штраф в размере 51 гривны.

Житель Тетиева, назвавший мэра гандоном, доказал в суде, что сравнивал его с фантастом Ивом Гандоном
Ив Гандон

Киевский апелляционный суд 3 июня освободил от административной ответственности жителя Тетиева Киевской области, назвавшего мэра города гандоном.

Об этом пишет профильное издание "Судебный репортер".

В апреле 2019 года в Тетиеве проходило общественное собрание по поводу зарыбления речки Роська, в ходе которого ответчик, указывая на мэра, сказал, что такие "гандоны" пишут неправду.

Мэр обратился в Тетиевский райсуд, и тот признал ответчика виновным в мелком хулиганстве (статья 173 КУоАП) и оштрафовал на 51 гривну.

Нарушитель не согласился с постановлением и обратился в апелляционный суд. Он заявил, что не матерился, а имел в виду французского писателя-фантаста Ива Гандона (1899-1975), "поскольку считал, что его оппонент, как французский писатель, рассказывает фантастические вещи".

Апелляционный суд признал такую версию возможной.

"Все сомнения в доказанности вины лица толкуются в его пользу, и поскольку убедительных доказательств того, что ЛИЦО_1, сказав слово "гандон", хотел тем самым обидеть ЛИЦО_2, а не вспомнил фамилию французского писателя-фантаста, в материалах дела отсутствуют, то все сомнения решаются в пользу привлеченного лица", - говорится в постановлении апелляции.

Постановление является окончательным и обжалованию не подлежит.

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