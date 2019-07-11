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Верховная Рада приняла Избирательный кодекс (законопроект №3112-1) во втором чтении и в целом.

За него проголосовали 230 народных депутатов.

Фото: Анна Стешенко

Верховная Рада несколько недель рассматривала больше 4000 правок, поданных ко второму чтению, но это не имело никакого значения, потому что перед финальным голосованием депутаты пакетом с 17-й попытки поддержали свыше 1300 поправок, которые предложила рабочая группа, занимавшаяся вычиткой документа. Их перечень оказался настолько большим, что его даже не зачитали полностью во время заседания.

Финальный текст документа пока не известен.

По словам главы рабочей группы, депутата Александра Черненко, кодекс вступает в силу с 1 декабря 2023 года, кроме отдельных положений.

Напомним, Избирательный кодекс был принят в первом чтении в ноябре 2017 года минимально необходимым количеством голосов.

Кодекс объединит в себе положения пяти законов: о выборах президента, о выборах народных депутатов, о местных выборах, о Центризбиркоме и о государственном реестре избирателей.

Этот кодекс разрабатывался на базе проекта, подготовленного рабочей группой под руководством Юрия Ключковского и зарегистрированного еще в марте 2010 года. Тогда над кодексом работали ведущие специалисты по избирательному законодательству, документ получил положительное заключение Венецианской комиссии.

Кодекс предусматривает отказ от смешанной системы выборов с мажоритаркой и переход на пропорциональную с открытыми партийными списками.

Избирательный барьер останется на уровне 5%.