Климкин посоветовал Зеленскому встречаться с Путиным только при партнерах

"Какой это будет формат - Нормандский, Штаты, комбинация, ЕС - об этом можно говорить".

Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал заявление президента Владимира Зеленского, который предложил президенту РФ Владимиру Путину встретиться.

Об этом Климкин заявил в эфире Громадського.

Глава МИД отметил, что сейчас по урегулированию ситуации на Донбассе и возвращению Крыма можно искать новый формат переговоров, но он должен быть в присутствии западных партнеров.

"Я однозначно был бы за то, чтобы эта встреча состоялась вместе с нашими друзьями и партнерами. На них нужно полагаться. Иногда с ними непросто говорить, но нам очень в этой истории нужны. Какой это будет формат - Нормандский, Штаты, комбинация, ЕС - об этом можно говорить. Но я однозначно советую Зеленскому встречаться с Путиным за столом с нашими друзьями и партнерами. Здесь это мега-восклицательный знак", - добавил министр.

Климкин представлял Украину в формате Нормандских переговоров (с участием представителей РФ, Франции и Германии), цель такого формата - урегулировать ситуацию на Донбассе.

Напомним, телеканал бизнес-партнера Виктора Медведчука NewsOne и российский пропагандистский канал "Россия24" планировали провести телемост под названием "Надо поговорить".

Зеленский назвал анонсированный телемост "дешевым пиарходом", цель которого разделить украинцев на два лагеря. Также он предложил Путину провести переговоры по ситуации на Донбассе в Минске в присутствии лидеров США, Франции, Германии и Великобритании.

В Кремле заявили, что рассмотрят предложение Зеленского о встрече с Путиным в Минске.