Представитель Зеленского в Раде попросил не торопить его с подписанием закона о ВСК и процедуре импичмента

Президент Владимир Зеленский намерен определиться с судьбой закона о временных следственных комиссиях, где прописана процедура импичмента, в ближайшие дни.

Об этом сказал его представитель в Верховной Раде Руслан Стефанчук.

"Президент понимает сложность и важность принятого закона, ему нужно еще некоторое время для его изучения. Думаю, решение будет обнародовано в ближайшее время", - сказал он.

При этом Стефанчук напомнил, что предыдущий президент Петр Порошенко не один раз срывал сроки подписания законов, и Верховная Рада его почему-то не подгоняла.

"Мы тщательно проанализировали деятельность Петра Алексеевича Порошенко, и видим, что по очень важным вопросам тоже бралось дополнительное время для их изучения. Некоторые законы пролежали без подписания президентом 2,5 года. И таких писем-обращений в Администрацию президента о немедленном подписании мы в канцелярии почему-то не нашли", - сказал он.

Спикер Андрей Парубий в ответ сказал, что если задержка рассмотрения закона закончится вето, Верховная Рада нынешнего созыва фактически будет лишена права рассмотреть его.

"Я ни разу - и аппарат это подтвердит - ни на день не просрочил подписание законов. Это сроки не частные, они предусмотрены законами Украины. Действительно, были прецеденты, когда при предыдущих каденциях президенты продлевали эти сроки. Только две вещи: это закон большого веса, а во-вторых, наша каденция имеет времени четыре дня, чтобы отреагировать на решение. То есть мы можем рассмотреть предложение, рассмотреть вето и преодолеть его. Но вы лишаете нас права отреагировать", - сказал он.

Парубий также посоветовал Стефанчуку не кивать на Порошенко, потому что Зеленский приходил к власти с лозунгами о том, что при нем все будет по закону.

Напомним, 6 июня Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о временных следственных комиссиях, в который перед финальным голосованием приняли раздел об импичменте.

Принятый закон гласит, что Верховная Рада создает специальную следственную комиссию согласно ст.111 Конституции Украины для проведения расследования обстоятельств о совершении Президентом Украины государственной измены или другого преступления.

Для инициирования импичмента и создания ССК необходим собрать не менее 300 подписей депутатов. Законопроект прописывает полномочия ССК, а также условия для назначения специального прокурора и его полномочия.

При этом в конце мая президент Владимир Зеленский подал собственный законопроект об импичменте. Его представитель в парламенте Руслан Стефанчук говорил, что импичмент должен регулироваться отдельным законом и не может быть прописан в законе о временных следственных комиссиях.

Зеленский предлагал Верховной Раде принять законпороект об импичменте вместе со снятием депутатской неприкосновенности.