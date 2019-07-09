Замглавы фракции БПП в Раде снялась с выборов из-за низкого рейтинга

Депутатка Верховной Рады Оксана Продан снялась с выборов из-за низкого рейтинга. Она баллотировалась в парламент по округу №201 в Черновцах.

"Последняя социология по Черновцам показала, что мои земляки уже определились с выбором. И это не я. Поэтому я снялась с регистрации кандидатом в народные депутаты", - написала Продан в фейсбуке.

Избирательная кампания депутатки продлилась всего две недели и отметилась скандалом вокруг ремонта улицы в Черновцах за 30 часов.

27 июня Продан опубликовала в фейсбуке видео, в котором говорит: "Сейчас я на улице Щербанюка. Ужасное состояние этой дороги знает каждый. Власть кормит нас обещаниями и говорит, что отремонтировать улицу невозможно. Я докажу обратное. Совместными усилиями общины, активистов и предпринимателей мы отремонтируем эту улицу уже сейчас".

Через полчаса на улице Щербанюка появилась техника и материалы для ремонта дороги.

Неожиданным ремонтом заинтересовались наблюдатели общественного движения "Опора". Они узнали, что из бюджета Черновцов деньги на ремонт этой улицы не выделялись. Сама Продан отказалась сообщить, из каких источников финансируется ремонт улицы, поэтому "Опора" обратилась в правоохранительные органы, усмотрев в ремонте дороги признаки ст.160 Уголовного кодекса - подкуп избирателей.

Полиции Продан рассказала, что ремонт дороги происходил за средства жителей улицы Щербанюка и предпринимателей, которые работают на ней.

Доказательств уголовного правонарушения в действиях Продан полиция не увидела.

Напомним, что Продан - одна из заместительниц главы фракции БПП в Верховной Раде, но баллотировалась в парламент как самовыдвиженка.