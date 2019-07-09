Гройсман назвал Порошенко автором скандала с недопуском вице-премьера по вопросам евроинтеграции на саммит Украина-ЕС
Гройсман назвал Порошенко автором скандала с недопуском вице-премьера по вопросам евроинтеграции на саммит Украина-ЕС
Премьер без галстука
Премьер без галстука
Специальности, которые базируются на знании программирования и ИКТ, создают наибольшую занятость, - эксперт
Специальности, которые базируются на знании программирования и ИКТ, создают наибольшую занятость, - эксперт
Посол Дмитро Кулеба: "500 років Європа керувала світом, а тепер ЄС не здатен вирішити жодної зовнішньої проблеми"
Посол Дмитро Кулеба: "500 років Європа керувала світом, а тепер ЄС не здатен вирішити жодної зовнішньої проблеми"
Лидер "Нацкорпуса" поставил Зеленскому ультиматум из-за телемоста с РФ
Лидер "Нацкорпуса" поставил Зеленскому ультиматум из-за телемоста с РФ
Чемпионка UFC жестким нокаутом защитила титул
Чемпионка UFC жестким нокаутом защитила титул
Телеканал Медведчука собрался провести телемост с "Россией 1"
Телеканал Медведчука собрался провести телемост с "Россией 1"
Зеленский предложил упростить выплату пенсий пенсионерам с ОРДЛО
Зеленский предложил упростить выплату пенсий пенсионерам с ОРДЛО
Сергей Рахманин: "Я бы все равно ушел из журналистики. Даже если и не в политику"
Сергей Рахманин: "Я бы все равно ушел из журналистики. Даже если и не в политику"
ГлавнаяПолитика

Замглавы фракции БПП в Раде снялась с выборов из-за низкого рейтинга

Избирательная кампания Продан продлилась всего две недели.

Замглавы фракции БПП в Раде снялась с выборов из-за низкого рейтинга

Депутатка Верховной Рады Оксана Продан снялась с выборов из-за низкого рейтинга. Она баллотировалась в парламент по округу №201 в Черновцах.

"Последняя социология по Черновцам показала, что мои земляки уже определились с выбором. И это не я. Поэтому я снялась с регистрации кандидатом в народные депутаты", - написала Продан в фейсбуке.

Избирательная кампания депутатки продлилась всего две недели и отметилась скандалом вокруг ремонта улицы в Черновцах за 30 часов.

27 июня Продан опубликовала в фейсбуке видео, в котором говорит: "Сейчас я на улице Щербанюка. Ужасное состояние этой дороги знает каждый. Власть кормит нас обещаниями и говорит, что отремонтировать улицу невозможно. Я докажу обратное. Совместными усилиями общины, активистов и предпринимателей мы отремонтируем эту улицу уже сейчас".

Через полчаса на улице Щербанюка появилась техника и материалы для ремонта дороги.

Неожиданным ремонтом заинтересовались наблюдатели общественного движения "Опора". Они узнали, что из бюджета Черновцов деньги на ремонт этой улицы не выделялись. Сама Продан отказалась сообщить, из каких источников финансируется ремонт улицы, поэтому "Опора" обратилась в правоохранительные органы, усмотрев в ремонте дороги признаки ст.160 Уголовного кодекса - подкуп избирателей.

Полиции Продан рассказала, что ремонт дороги происходил за средства жителей улицы Щербанюка и предпринимателей, которые работают на ней.

Доказательств уголовного правонарушения в действиях Продан полиция не увидела.

Напомним, что Продан - одна из заместительниц главы фракции БПП в Верховной Раде, но баллотировалась в парламент как самовыдвиженка.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также