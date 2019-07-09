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Тимошенко: апелляционный суд подтвердил незаконность повышения тарифов на газ

Политик утверждает, что люди имеют право на возмещение переплат.

Тимошенко: апелляционный суд подтвердил незаконность повышения тарифов на газ
Фото: ba.org.ua

В понедельник, 8 июля, Шестой апелляционный административный суд отклонил апелляцию Кабинета министров и подтвердил законность решения коллегия судей Окружного административного суда г.. Киева, удовлетворил иск Юлии Тимошенко против правительства относительно незаконного повышения цены на газ для населения и теплокоммунэнерго, которое состоялось в мае 2016 года. Об этом лидер «Батькивщины» сообщила в эфире программы «Свобода слова» на телеканале IСТV.

Напомним, 4 марта суд признал незаконным постановление Кабинета Министров № 315 от 2016 об установлении единой цены на газ на уровне 6879 грн за тысячу кубометров.

«Уже вторая, апелляционная инстанция признала, что тарифы были незаконными, необоснованными и безосновательны. Это значит, что мы с вами все эти последние годы, когда боролись против повышения цены на газ, были правы», - отметила Юля Тимошенко.

Она также напомнила, что когда Окружной административный суд как первая инстанция принял это решение, «судью Евгения Аблова отстранили от должности через Высший совет правосудия, которая лежала в кармане у экс-президента Порошенко».

«И сегодня уже апелляционная инстанция показала, что было просто ужасное, незаконное действо правительства и сейчас от Кабмина суд требует отменить эти постановления. Это демонстрирует, как с нами обращались все это время», - отметила лидер «Батькивщины».

Она также обратила внимание: поскольку суды доказали, что тарифы были подняты незаконно, а неправомерное правительственное постановление действовала два с половиной года, то люди имеют право на возмещение переплат.

К тому же, сейчас действует уже второе постановление Кабинета министров, согласно которой установлено еще большую цену на газ, и которая является так же незаконным и безосновательным, добавила Юлия Тимошенко.

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