Снятый с выборов Ренат Кузьмин подал на Парубия в суд

Он считает противоправными требования Парубия предоставить сведения о месте проживании Кузьмина в течение пяти лет.

Экс-замсекретарь СНБО Ренат Кузьмин, который возглавлял эту должность во время президентства Януковича и баллотируется на внеочередных выборах в ВР от партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» подал иск в суд на главу Верховной Рады Андрея Парубия. Об этом сообщается в пресс-службе Окружного административного суда Киева.

Среди требований иска – признать противоправным обращение Андрея Парубия к Службе безопасности Украины, Генеральной прокуратуре, Государственной пограничной службе с требованием предоставить сведения о проживании Рената Кузьмина в течение последних 5 лет на территории Украины и пересечении им границы.

"Истец оспаривает действия Андрея Парубия, которые имели место во время утреннего пленарного заседания Верховной Рады 3 июля 2019 года, так как считает, что Андрей Парубий как кандидат в народные депутаты превысил предоставленные ему законом полномочия главы ВРУ и народного депутата Украины", – сказано в сообщении.

На данный момент решается вопрос об открытии производства по делу.

Напомним, когда Рената Кузьмина зарегистрировали 35 номером в списке партии «Оппозиционная платформа - за жизнь», Андрей Парубий подал запрос о пребывании Кузьмина на территории Украины в течение последних пяти лет. После проверок СБУ, ЦИК отменила регистрацию Кузьмина на выборах.

ЦИК сослалась на письмо СБУ, где указано, что Кузьмин пребывает в розыске с 20 июня 2014 года. СБУ также считает, что Кузьмин с 2014 года на территории Украины не пребывал, поскольку официальные пункты пропуска государственной границы Украины не пересекал.