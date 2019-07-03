​СБУ начала проверку пребывания в Украине Клюева, Шария и Кузьмина в течение последних пяти лет

И.о. главы Службы безопасности Украины Иван Баканов собрал служебное совещание по запросу спикера Верховной Рады Андрея Парубия о пребывании на территории Украины в течение последних пяти лет кандидатов в депутаты Андрея Клюева, Анатолия Шария и Рената Кузьмина.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Фейсбуке.

"СБУ в пределах компетенции начала проверку соответствующих обстоятельств. Это общественно чувствительный и очень важный вопрос, потому Служба уже сегодня сообщит Центризбиркому о результатах его обработки",- говорится в сообщении.

Также в СБУ пообещали проинформировать общественность о содержании этих материалов.

Напомним, ЦИК зарегистрировал кандидатами в депутаты экс-замгенпрокурора Рената Кузьмина, экс-главу Администрации президента Викора Януковича Андрея Клюева и видеоблогера Анатолия Шария. Изначально ЦИК отказала им в регистрации, но пересмотрела свои решения по требованию Верховного суда, который отказался признавать факт непроживания кандидатов в Украине в течение последних пять лет. При этом, позже Верховный Суд заявил, что ЦИК могла отказать Клюеву и Шарию в регистрации.

По данным Генпрокуратуры, Клюев с февраля 2014 года не находится в Украине и разыскивается правоохранительными органами. Но, согласно данным Госпогранслужбы, экс-глава АП не был в Украине только 9 дней - в январе 2014 года. Таким образом, считается, что он находился по месту регистрации в оккупированном боевиками Донецке и имеет право баллотироваться в депутаты.

Шарий тоже не проживает в Украине. Он выехал из страны после стрельбы в киевском ресторане MacDonalds в мае 2011 года, когда он применил огнестрельное оружие в ходе конфликта с другим посетителем. Шарию были предъявлены обвинения в грубом нарушении общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, что сопровождалось особой дерзостью и исключительным цинизмом с применением огнестрельного оружия (ч.4 ст.296 Уголовного кодекса). Шарий выехал в Европу и получил статус беженца в Литве.

Кузьмин занимал должность первого заместителя ген прокурора (Виктора Пшонки) с 2010 по 2014 года. Под его руководством были возбуждены уголовные дела против Юлии Тимошенко, Юрия Луценко с последующим осуждением и Леонида Кучмы.

ГПУ Кузьмина в совершении ряда тяжких преступлений. В частности, против него расследуются я уголовные производства по ч. 3 ст. 371 Уголовного кодекса (незаконное задержание, привод, домашний арест или содержание под стражей). Она предусматривает лишение свободы от 5 до 10 лет. Кроме того, проводится расследование по подозрению Кузьмина в организации в 2010 году незаконного задержания бывшего министра внутренних дел Юрия Луценко; также - по обвинению в подстрекательстве судьи Печерского суда Киева к избранию Луценко меры пресечения в виде содержания под стражей. Кузьмин находится в государственном розыске. Он зарегистрирован кандидатом в депутаты по списку партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".