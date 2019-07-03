Джейсон Стетхэм повторил трюк бойцов UFC по открыванию бутылки ногой
Джейсон Стетхэм повторил трюк бойцов UFC по открыванию бутылки ногой
Филарет: сотрудничество с КГБ - не грех
Филарет: сотрудничество с КГБ - не грех
Александр Данилюк: «Вы просто не можете представить, сколько денег, выделявшихся на восстановление Донбасса, разворовывалось»
Александр Данилюк: «Вы просто не можете представить, сколько денег, выделявшихся на восстановление Донбасса, разворовывалось»
Президент Федерации велоспорта Украины - чемпионке Евроигр: "Будешь вонять - прогоним и не вспомним, как звали" (обновлено)
Президент Федерации велоспорта Украины - чемпионке Евроигр: "Будешь вонять - прогоним и не вспомним, как звали" (обновлено)
На Майдане в Киеве прошла акция "Хватит терпеть" против регистрации одиозных кандидатов в депутаты (обновлено)
На Майдане в Киеве прошла акция "Хватит терпеть" против регистрации одиозных кандидатов в депутаты (обновлено)
Богдан пригрозил Кличко увольнением с должности главы КГГА
Богдан пригрозил Кличко увольнением с должности главы КГГА
Отвод сил и средств от Станицы Луганской: вопросы к честности «честного слова»
Отвод сил и средств от Станицы Луганской: вопросы к честности «честного слова»
Внедрение рынка электроэнергии позволило похоронить формулу "Роттердам +", - Гройсман
Внедрение рынка электроэнергии позволило похоронить формулу "Роттердам +", - Гройсман
“Кварталівці”, члени “Батьківщини” та люди Коломойського: кого Зеленський веде у Раду
“Кварталівці”, члени “Батьківщини” та люди Коломойського: кого Зеленський веде у Раду
ГлавнаяПолитика

Депутат Богомолец внесла в Раду законопроект "О дематюкации языка"

Текст документа и пояснительная записка к нему еще не опубликованы.

Депутат Богомолец внесла в Раду законопроект "О дематюкации языка"
Ольга Богомолец
Фото: Сергей Нужненко

Народный депутат Ольга Богомолец зарегистрировала в Верховной Раде законопроект №10414 "О противодействии сквернословию" (о дематюкации языка). Соответствующий законопроект зарегистрирован в Верховной Раде 2 июля.

Автором законопроекта выступила народный депутат Ольга Богомолец. Главным комитетом значится комитет по вопросам свободы слова и информационной политики, который возглавляет Виктория Сюмар.

Текста законопроекта на сайте Рады пока нет, также отсутствует и пояснительная записка к документу.

Слово "дематюкация", очевидно, является изобретением Богомолец, так как отсутствует в словарях украинского языка. Предположительно, речь идет о той или иной форме запрета ругательств.

Как известно, российским СМИ этим летом предоставили список "правильных" сокращений для бранных слов, в случае нарушения установленных правил Роскомнадзор может штрафовать СМИ, блокировать к нему доступ или запрещать деятельность издания. Закон о запрете использования матерных слов в СМИ действует в РФ с 2014 года.

Напомним, в 2010 году противодействовать сквернословию уже призывал совет украинских церквей. По мнению религиозных деятелей, сквернословие приобрело невиданный размах и массовый характер и даже "открыто поощряется", поскольку ругательства появляются в книгах и печатных изданиях, эфире телеканалов, хотя и "запикиваются".

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также