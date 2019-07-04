Украинские выборы с юридической точки зрения являются шоу, - Николай Сирый

По мнению юриста, старшего научного сотрудника Института государства и права НАН Украины Николая Сирого, сегодня и законодательство, и органы, которые формируют политический процесс и политическую систему, не выполняют свою работу. Вследствие этого политический процесс в Украине имеет все признаки шоу. Об этом эксперт заявил на круглом столе на тему "Основной вопрос политической системы современной Украины” в Институте Горшенина.

“Когда мы говорим о том, что у нас не политический процесс, а шоу, мы на самом деле говорим правду. И эта правда не является публицистической, то есть это сугубо юридический вывод. Потому что выборы до тех пор имеют право называться политическим процессом, пока они имеют все элементы и признаки политического процесса. Если всех элементов и признаков политического процесса - четкой программы, четкого названия, четкого политического инструментария - нет, то мы имеем мыльный пузырь. Мы имеем инструментарий шоу. Мы имеем массированный обман внутри страны и мы подвергаем себя серьезной опасности. Сегодня, в 2019 году, мы столкнулись с тем, что политический процесс переведен в шоу, и в этом процессе разрешен весь набор шоу-инструментария. Из политического процесса был выхолощен политический инструментарий. Кто-то при этом называет это инновациями, считает, что мы таким образом “открываем Америку”. Но нет, это не новая страница и не инновации, это называется политическим шарлатанством. Это вещи, которые с консервативно-политической точки зрения могут быть оценены, как явления негативного характера”, - сказал Николай Сирый.

Эксперт также подчеркнул, что любая партия без идеологии и политического лица создает предпосылки для возникновения коррупции.

“Если к власти приходит партия, которая не имеет политического лица, которая не имеет четкой идеологии, то это самая лучшая почва для коррупции. Такая партия начинает самоуничтожаться коррупционными процессами. Так происходит потому, что нет идеологического инструментария для управления, партия управляет в ручном режиме, в режиме личных связей. В этом режиме удержать тенденции коррупции невозможно. И по состоянию на сегодня человечество не создало инструментов эффективного противодействия коррупции в том случае, если обществом начинает управлять партия без идеологии и четкого политического лица,” - заключил Николай Сирый.