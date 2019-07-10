​В США призывают пригласить Зеленского для выступления в Конгрессе

Сопредседатели Конгрессового украинского кокуса выступили с инициативой пригласить президента Украины Владимира Зеленского выступить на совместном заседании американского Конгресса.

Об этом сказано в официальном письме законодателей, сообщает Укринформ.

Сопредседатели обратились с инициативой к спикеру Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

"Как сопредседатели двухпартийного Украинского конгрессового кокуса, мы с уважением призываем вас пригласить президента Украины Владимира Зеленского на совместное заседание Конгресса", - сказано в письме.

В обращении говорится, что Зеленский должен посетить США по приглашению Белого дома.

Члены Конгресса США отметили, что перед Украиной продолжают стоять серьезные вызовы: борьба с российской агрессией, противодействие унаследованной коррупции, обеспечение экономического роста и процветание украинского народа.

"Россия действительно намерена усилить свою агрессию, о чем свидетельствует незаконный арест 24 украинских воинов и трех военно-морских судов в водах Керченского пролива. В это опасное для Украины и мира время Конгресс должен усилить взаимодействие с нашим близким союзником, когда ему угрожают такие вызовы", - говорится в документе.

В то же время подчеркивается, что приглашение Зеленского могло бы способствовать усилению взаимодействия на таких ключевых направлениях как антикоррупционная политика, демократические реформы, кибер и военная безопасность, ветеранские дела, энергетическая независимость, содействие сбалансированной гендерной политике.

"Приглашение президента Зеленского на совместное заседание Конгресса послужит мощным символическим месседжем Кремлю: американский народ стоит плечом к плечу с украинским народом", - отмечается в обращении американских законодателей.

Письмо подписали члены Конгресса США Марси Каптур, Брайан Фитцпатрик, Анди Харрис и Майк Куигли.

Ранее спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что визит Зеленского в США состоится в ближайшее время. Конкретная дата еще не назначена.

10 июля визит в США начал секретарь СНБО Александр Данилюк.