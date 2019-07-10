ЦИК отменила регистрацию 26 кандидатов в народные депутаты

Среди них - три действующих нардепа от Радикальной партии Ляшко.

Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию еще 26 кандидатов в народные депутаты на внеочередных выборах в Верховную Раду.

Об этом сообщает пресс-служба Центризбиркома.

"Рассмотрев заявления кандидатов в народные депутаты Украины, которые баллотируются в одномандатных избирательных округах, выдвинутых политическими партиями и в порядке самовыдвижения, об отказе баллотироваться кандидатами в народные депутаты Украины, а также заявление политической партии об отмене решения о регистрации кандидата в народные депутаты Украины на внеочередных выборах народных депутатов 21 июля 2019 года, Комиссия отменила регистрацию 26 кандидатов в народные депутаты", - говорится в сообщении.

В частности, отменена регистрация кандидатов Виктора Вовка, Олега Куприенко, Алексея Кириченко, включенных к избирательного списке от Радикальной партии Олега Ляшко под №№10, 14 и 23 соответственно.

Также отменена регистрация кандидатов от партии "Слуга народа" Артема Расенко и Антонины Федосовой, включенных в избирательный список под №№184 и № 175 соответственно. Как пояснили в ЦИК, указанными лицами не соблюдены требования Конституции и закона о проживании в Украине в течение последних пяти лет на день проведения внеочередных выборов.

Кроме того, отменена регистрация 7 кандидатов от "Слуги народа" согласно заявлению партии. В частности, снято с выборов Елену Коробкову, Романа Боярчука, Ольгу Кавун, Михаила Соколова, Юрия Баланюка, Анастасию Рагимову, Виталия Витикача, включенных в избирательный список под №№31, 71, 78, 99, 164, 170 и 177 соответственно.

Отменена и регистрация кандидата в народные депутаты от "Батькивщины" Александра Галаченко, включенного в избирательный список под №135, согласно его заявлению об отказе от баллотирования.

Напомним, выборы состоятся 21 июля, по данным соцопросов, 5-процентный барьер преодолевают 5 политических партий.