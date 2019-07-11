​Крымскотатарских активистов удерживают в ОВД Москвы около пяти часов

Крымскотатарских активистов задержанных сегодня возле верховного суда России удерживают в московском ОВД "Мещанское" около 5 часов.

Об этом корреспонденту LB.ua сообщил один из задержанных активистов Нариман Темиркалиев.

"Уже около 5 часов держат в ОВД "Мещанское", нарушают наши права. Составили на всех админпротоколы, но ещё не ознакомили", - рассказал Темиркалиев.

Адвокат Леонид Козак уточнил, что находящимся в ОВД крымским татарам вменяют нарушение предусмотренное ч.5 ст.20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка проведения митинга, шествия, демонстрации и пикетирования).

"Важно отметить что большинство задержанных находилось в очереди для прохода в Верховный суд, и фактически были необоснованно задержаны. При обсуждении возможности непривлечения к админответственности сотрудники полиции отказались проводить объективную проверку, сославшись на то, что они задержат всех, и передадут дела в суд, чтобы он уже принимал решение", - сказал адвокат.

Также Козак добавил что после задержания у активистов отобрали паспорта, и не записали в журнал учёта поступающих, сославшись на их большое количество.

"Сотрудники полиции отобрали у задержанных паспорта - сейчас их вот при мне возвращают. Также задержанные заявили ходатайства о проведении дел на родном языке", - добавил адвокат.

Напомним, сегодня в Москве задержали около 60 участников пикета у здания суда, где рассматривают апелляции по делу "Хизб ут-Тахрир".