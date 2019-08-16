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​С 1 сентября старшеклассники будут изучать финансовую грамотность по новым учебникам

Курс "финансовая грамотность" преподают в 1200 украинских школах.

​С 1 сентября старшеклассники будут изучать финансовую грамотность по новым учебникам
Фото: mon.gov.ua

В Министерстве образования и науки презентовали новые учебные материалы для учеников 9-х и 10-х классов, которые помогут им освоить финансовую грамотность.

Сообщается на сайте Минобразования.

"Программа, учебное пособие и рабочая тетрадь "Финансовая грамотность. Финансы. Что? Почему? Как? " были созданы в 2019 году. Они полностью учитывают изменения в финансовой сфере за последние 5 лет. Так, есть блоки об основных правах потребителей финансовых услуг, правила безопасной работы с платежными карточками, криптовалюта, электронные деньги, платежные интернет-инструменты и т.п.", - говорится в сообщении.

Разрабатывали материалы специалисты Минобразования, проекта USAID "Трансформация финансового сектора", Университета банковского дела и другие эксперты.

Пособие состоит из пяти разделов и 25-ти тем.

"1 сентября украинским школьникам будет предложен курс финансовой грамотности, который не уступает лучшим курсам Европы и США. Работая над этим проектом вместе с Минобразования, мы преследовали цель научить следующие поколения украинцев тому, как, когда и почему нужно пользоваться финансовыми услугами. Мы надеемся, что этот курс станет основой для реализации Национальной стратегии повышения финансовой грамотности в Украине ", - подчеркнул Роберт Бонд, руководитель ППроекта USAID "Трансформация финансового сектора".

В Минобразования отметили, что курс "финансовая грамотность" преподают в 1200 школах по всей стране.

Напомним, пилотный курс "финансовой грамотности" стартовал в Украине в 2012 году в 68 общеобразовательных учебных заведениях.

Отметим, что в этом году в 25 украинских школах испытают новую программу социально-эмоционального обучения.

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