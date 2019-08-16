Ратификация Римского статута несет риски для украинских военнослужащих, - Игорь Луценко
Ратификация Римского статута несет риски для украинских военнослужащих, - Игорь Луценко
У капитана "Динамо" произошел жесткий разговор с ультрас после матча с "Брюгге"
У капитана "Динамо" произошел жесткий разговор с ультрас после матча с "Брюгге"
Замминистра Грымчака задержали на взятке в $480 тыс. (обновлено)
Замминистра Грымчака задержали на взятке в $480 тыс. (обновлено)
Новое украинское правописание не будет проверяться на ВНО ближайшие пять лет
Новое украинское правописание не будет проверяться на ВНО ближайшие пять лет
НАБУ показало схему, за которую задержали Грымчака
НАБУ показало схему, за которую задержали Грымчака
Бой за комитеты
Бой за комитеты
Редактор Atlantic Council попросила Елену Зеленскую помочь президенту и "сделать больше, чем ее предшественницы"
Редактор Atlantic Council попросила Елену Зеленскую помочь президенту и "сделать больше, чем ее предшественницы"
Только одна школьница сдала все три теста ВНО на 200 баллов
Только одна школьница сдала все три теста ВНО на 200 баллов
Пару слов в защиту боксерской груши
Пару слов в защиту боксерской груши
ГлавнаяОбществоПроисшествия

В ДТП во Львовской области погиб 6-летний мальчик, ранены еще 5 человек

По предварительным данным, один из водителей нарушил правила проезда перекрестков.

В пятницу, 16 августа, около 9:30 на автодороге "Киев-Чоп" на перекрестке при въезде в город Буск на Львовщине произошло ДТП с участием автомобилей Opel Vectra и Тoyota Corolla. Об этом сообщает местное издание Zaxid.net.

Фото: Игорь Зинкевич

От полученных травм на месте происшествия погиб 6-летний мальчик - пассажир Opel Vectra. Кроме того, телесные повреждения получили пять человек - водители и пассажиры транспортных средств, среди которых дети в возрасте 5 и 9 лет.

Фото: Игорь Зинкевич

Все пострадавшие госпитализированы в местную больницу, сейчас медики устанавливают им диагнозы.

На месте происшествия работает полиция, решается вопрос об открытии уголовного производства.

По предварительной информации руководителя ОО «Варта 1» Игоря Зинкевича, один из водителей совершил запрещенный обгон на перекрестке.

Напомним, ранее на этой неделе апелляционный суд Харькова оставил без изменений приговоры водителям, совершившим ДТП с 6 погибшими на ул. Сумской: Елена Зайцева и Геннадий Дронов проведут за решеткой по 10 лет.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также