По предварительным данным, один из водителей нарушил правила проезда перекрестков.

В пятницу, 16 августа, около 9:30 на автодороге "Киев-Чоп" на перекрестке при въезде в город Буск на Львовщине произошло ДТП с участием автомобилей Opel Vectra и Тoyota Corolla. Об этом сообщает местное издание Zaxid.net.

Фото: Игорь Зинкевич

От полученных травм на месте происшествия погиб 6-летний мальчик - пассажир Opel Vectra. Кроме того, телесные повреждения получили пять человек - водители и пассажиры транспортных средств, среди которых дети в возрасте 5 и 9 лет.

Фото: Игорь Зинкевич

Все пострадавшие госпитализированы в местную больницу, сейчас медики устанавливают им диагнозы.

На месте происшествия работает полиция, решается вопрос об открытии уголовного производства.

По предварительной информации руководителя ОО «Варта 1» Игоря Зинкевича, один из водителей совершил запрещенный обгон на перекрестке.

Напомним, ранее на этой неделе апелляционный суд Харькова оставил без изменений приговоры водителям, совершившим ДТП с 6 погибшими на ул. Сумской: Елена Зайцева и Геннадий Дронов проведут за решеткой по 10 лет.