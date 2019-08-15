ДТП без ОСАГО

Законодательство Украины запрещает управлять автомобилем без полиса ОСАГО. Несмотря на это, не все владельцы транспортных средств соблюдают закон. Значительная часть автомобилистов не оформляет«автоцивилку» по самым разным причинам. В результате ДТП таким водителям приходится компенсировать убытки пострадавшей стороне из собственного кармана.

Врезался без ОСАГО

Для чего нужен полис ОСАГО

Страховка ОСАГО — документ, который в обязательном порядке должен иметь каждый автомобилист. В случае нарушения налагается штраф от 425 грн. до 850 грн. Полис автострахования является гарантией водителя на случай дорожно транспортного происшествия. Если вы виновник столкновения, то при наличии ОСАГО, достаточно обратиться в страховую компанию. Она возместит нанесенные убытки водителю и пассажирам другого автомобиля. Если полис отсутствует, помимо штрафа придется оплатить все расходы самостоятельно.

Стоимость полиса

Для оформления автостраховки не обязательно личное присутствие в отделении страховой компании, достаточно воспользоваться современной услугой автоцивилка онлайн и получить полис в течение 5 минут на электронную почту.

Цена варьируется в зависимости от таких параметров:

●водительский стаж;

●место регистрации;

●возраст водителя;

●наличие льгот;

●наличие страховых случаев.

Важно учесть, что стоимость ОСАГО значительно ниже, чем размеры штрафов и суммы компенсаций.

ДТП нет ОСАГО

Статистика МТСБУ

Согласно статистике МТСБУ, около 10% владельцев автомобилей не покупают страховку ОСАГО. Причины разные: кто-то ездит беспечно,думая, что с ним ничего не случится, у кого-то нет времени на посещение страхового агента, многие не знают, что оформить автогражданку можно онлайн.

За прошлый год 3,3 тыс. виновников аварий не имели полисов. Сумма выплат пострадавшим составила 110 млн. грн. без возмещения со стороны страховых.

Николай год назад спровоцировал ДТП, вот что он говорит по этому поводу:

«Вовремя не оформил ОСАГО, вспомнил лишь спустя месяц. Сразу не обратился в страховую, был занят. Потом откладывал, думал, что ничего не случится. Понадеялся на 15-летний стаж и опыт безаварийного вождения, решил рискнуть. И, как назло, впервые в жизни въехал в чужую машину. В результате «попал» на штраф и ремонт. Повезло, что дело не дошло до суда, иначе лишился бы прав. При этом сумма выплат превысила стоимость ОСАГО в 20 раз».

Не стоит полагаться на удачу и экономить на автостраховке. Оформление полиса онлайн сэкономит нервы, время и деньги.