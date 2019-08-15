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В России посреди кукурузного поля экстренно сел пассажирский самолет, летевший в оккупированный Крым

На взлете самолет столкнулся со стаей птиц.

В России посреди кукурузного поля экстренно сел пассажирский самолет, летевший в оккупированный Крым
Фото: twitter.com/bazabazon

Утром 15 августа в Подмосковье после вылета из аэропорта Жуковского совершил аварийную посадку самолет А321 авиакомпании "Уральские авиалинии".

Об этом сообщило издание "Медуза".

Лайнер, на борту которого находились 234 человека, в том числе семеро членов экипажа, следовал рейсом из Москвы в оккупированный Симферополь. В Росавиации сообщили, что при наборе высоты лайнер столкнулся со стаей чаек. После попадания птиц, оба двигателя отключились, а один из них загорелся.

В результате экипаж посадил судно на кукурузном поле возле деревни Рыбаки, приблизительно в километре от взлетно-посадочной полосы аэропорта. Самолет приземлялся с убранным шасси. Пассажиров эвакуировали из салона по надувным трапам. В Росавиации сообщили, что пожара на борту не было.

По данным МЧС РФ, пострадали десять человек, в том числе трое детей. Все они госпитализированы в Раменскую центральную больницу с ушибами и ссадинами, серьезных травм нет.

Отмечается, что остальных пассажиров на автобусах доставят в аэропорт, где им предоставят резервный борт.

Напомним, в июне в столице Эстонии Таллинне совершил аварийную посадку самолет эстонской авиакомпании Nordica, летевший из Киева.

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