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Кабмин ликвидировал Госэкоинспекцию

Вместо нее создадут Государственную природоохранную службу.

Кабмин ликвидировал Госэкоинспекцию
Фото: censor.net.ua

Кабинет министров решил ликвидировать Государственную экологическую инспекцию. Вместо нее создадут Государственную природоохранную службу. Об этом сообщается на сайте Минэкологии.

Соответствующее решение приняли на заседании правительства 14 августа с целью улучшения системы надзора за экологическими правонарушениями. 

 «Точечные реагирования на экологические инциденты — точно не те методы, которые позволяют системно бороться с браконьерами и недобросовестными экоинспекторами. Реформа этой структуры назрела давно, но она не является такой простой как кажется на первый взгляд», - отметил министр экологии Остап Семерак.

По его словам, важно изменить не только название, в первую очередь нужно привлечь к работе людей, которые действительно болеют за окружающую среду и предоставить им необходимое материально-техническое оснащение.

Ликвидация Государственной экоинспекции происходит в соответствии с утвержденной стратегией. В ее рамках правительство разработало законопроект о Государственной природоохранной службе, однако парламент не успел его рассмотреть.

Структурой новой Государственной природоохранной службы предусмотрено создание 10 межрегиональных территориальных органов (Карпатского, Полесского, Приднепровского, Северо-Западного, Столичного, Причерноморского, Подольского, Центрального и Юго-Восточного) и полная ликвидация 23 территориальных подразделений ГЭИ.

Напомним, в 2017 году Кабмин тоже собирался ликвидировать Госэкоинспекцию и создать вместо нее Государственную природоохранную службу.

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