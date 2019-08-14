В четверг в Киеве посвежеет до +26 градусов

В четверг, 15 августа, в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +24…+26 градусов.

На западе Украины облачно с прояснениями, ночью умеренный дождь, местами существенный дождь, днем кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10…+16 градусов, днем +17…+22 градуса.

В Карпатах ночью существенный дождь, днем кратковременный дождь, температура ночью +9…+14 градусов, днем +14…+19 градусов.В Моршине ночью кратковременный дождь, днем местами кратковременный дождь, температура ночью +12…+14 градусов, днем +19…+21 градус.

В Трускавце ночью кратковременный дождь, днем местами кратковременный дождь, температура ночью +12…+14 градусов, днем +19…+21 градус.

В Сваляве ночью существенный дождь, днем кратковременный дождь, температура ночью +13…+15 градусов, днем +21…+23 градуса.

На севере Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12…+18 градусов, днем +22…+27 градусов, в Сумской области до +32 градусов.

В центре Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза; ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+19 градусов, днем +27…+32 градуса, в Винницкой области +22…+27 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, днем +28…+33 градуса.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, днем +28…+33 градуса.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, днем +27…+32 градуса.В Ялте без осадков. Температура ночью +17…+19 градусов, днем +29…+31 градус.

14 августа на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +23...+26 градусов; в Днепре возле Киева +23 градуса.