На свадьбе в Закарпатской области отравились 29 гостей

В Закарпатской области на свадьбе отравились 29 человек, среди которых 8 детей. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Всего на свадьбе в с. Слобода находились 190 человек.

12-13 августа в Береговскую ЦРБ с признаками пищевого отравления обратились 29 пострадавших. Все они были на свадьбе в ресторане "Семейный уют". В заведении проводятся противоэпидемические мероприятия.

В ГосЧС отметили, что в Винницкой области остаются в больнице 12 человек, пострадавших от отравления в церкви. Среди заболевших - трое детей.