В Киеве выгорело 3 га травы и кустарников в заливе Оболонь

В Киеве произошел крупный пожар травяного настила и кустарников на одном из островов в заливе Оболони. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГосЧС.
Информация о пожаре поступила около полудня. Сообщается, что возможности подогнать технику к очагу возгорания не было, поэтому спасатели воспользовались пожарно-спасательным катером.
На локализацию пожара ушло почти два часа, полностью потушить огонь удалось к 14:20. Площадь пожара составила около 3 га.
Сообщается, что в результате пожара люди не пострадали. Причина возгорания выясняется.