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В Киеве выгорело 3 га травы и кустарников в заливе Оболонь

Пожарные не смогли добраться до очага возгорания по земле и воспользовались катером.

В Киеве произошел крупный пожар травяного настила и кустарников на одном из островов в заливе Оболони. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГосЧС.

Фото: ГосЧС

Информация о пожаре поступила около полудня. Сообщается, что возможности подогнать технику к очагу возгорания не было, поэтому спасатели воспользовались пожарно-спасательным катером.

На локализацию пожара ушло почти два часа, полностью потушить огонь удалось к 14:20. Площадь пожара составила около 3 га.

Фото: ГосЧС

Сообщается, что в результате пожара люди не пострадали. Причина возгорания выясняется.

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