Российский суд продлил до ноября арест еще четверых крымских татар

Ленинский райсуд города Ростова-на-Дону в России продлил арест фигурантов так называемого "дела Хизб ут-Тахрир" со второй симферопольской группы: Ризи Изетову, Ремзи Бекиров, Шабану Умерову и Руслану Сулейманову. Об этом сообщает правозащитная группа "Крымская солидарность" на своей странице в Фейсбуке.

"Суд как всегда наши аргументы не услышал и продлил меру пресеченияна три месяца - до 15 ноября 2019", - сообщил адвокат Эдем Семедляев.

В начале заседания был собран полный пакет документов, который доказывает, что уголовное преследование крымских татар незаконно. Защита приложила к заявлению полный пакет резолюций Европарламента, а также справку СБУ о том, что в Украине Хизб ут-Тахрир не является террористической организацией, а ее члены не совершили ни одного теракта.

"Ничего нового на этом судебном заседании мы не услышали, следователь рассказывал, сколько еще надо следственных мероприятий и сколько это займет времени, заявляя, что наши подзащитные могут спрятаться, не подкрепляя это фактическими доказательствами", - сказала адвокат Лиля Гемеджи.

Суд отклонил доводы защиты и удовлетворил ходатайство прокуратуры о продлении ареста.

Напомним, 27 марта в оккупированном Крыму российские силовики провели массовые обыски в домах крымскотатарских активистов, в том числе активистов общественного объединения "Крымская солидарность". 27 и 28 марта Киевский райсуд Симферополя арестовал всех задержанных активистов. Сейчас 23 арестованных крымских татар держат в пяти СИЗО Ростовской области, еще один находится в СИЗО Симферополя.