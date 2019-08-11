Джемилев: обещание Турции никогда не признавать аннексию Крыма очень важно для крымских татар

Крымский вопрос был одним из главных во время визита Зеленского в Турцию.

Заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что его страна никогда не признает аннексию Крыма, очень важно для крымских татар. Об этом сказал "Анадолу" лидер крымских татар Мустафа Джемилев, сопровождавший президента Украины Владимира Зеленского во время его визита в Турцию на этой неделе.

По словам Джемилева, вопрос аннексии Крыма был одним из главных в повестке дня визита президента Украины в Турцию.

"Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция никогда не признает аннексию Крыма, что Крым является украинской территорией, и Турция всегда рядом с крымскими татарами. Это заявление очень важно для нас", - сказал Джемилев.

По его словам, после аннексии Крыма в Украине изменился подход к крымским татарам.

"Наше противостояние, отказ от признания аннексии и приверженность Украине сильно подействовали на правительство и все украинское общество в целом. В Украине выросло уважение к крымским татарам", - сказал лидеры крымскотатарского народа.

Напомним, 16 марта 2014 года на территории Крыма и города Севастополя прошел непризнанный миром "референдум" о статусе полуострова, по результатам которого Россия аннексировала Крым. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин объявил о "присоединении" Крыма к России.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России, в отношении РФ введен ряд экономических санкций.