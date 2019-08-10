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Бывший политзаключенный Стешенко рассказал о пытках в ФСБ

"Душили кульками, раздевали, били током, обливали водой".

Бывший политзаключенный Стешенко рассказал о пытках в ФСБ
Фото: kh.suspilne.media

Житель Харькова Александр Стешенко, которому на этой неделе удалось покинуть Крым после более чем годичного заключения, рассказал, что его пытали в ФСБ.

В интервью "Крым.Реалии" он признался, что под пытками был вынужден оговорить неизвестных ему людей.

От Стешенко требовали признания в поджоге дома подконтрольного России муфтия Крыма Эмирали Аблаева. Российские силовики утверждают, что якобы пресекли в Крыму деятельность "экстремистской группы", созданной помощником лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева Эролом Велиевым, в состав которой "кроме Велиева вошли бывшие спортсмены-боксеры Стешенко и Третьяков". 

"То, что было сказано мною там – это все фантазии ФСБ. Я не подпаливал этот дом, никогда не встречал ни Велиева Эрола, ни Александра Третьякова, я оговорил этих людей. Мне говорили, кого надо назвать. Меня душили кульками, раздевали, били током, обливали водой, пытали, заставляли это сказать. Нестерпимо было, пришлось сказать то, что они хотели", - сказал Стешенко.

"В ФСБ я провел три месяца, с 24 апреля по 26 июля. Я не знаю, где находился, это бы какой-то подвал, сырость, лежал один матрац на полу, я был пристегнут наручниками, а к наручникам была пристегнута гиря весом в 24 килограмма. Самое тяжелое было – перенести пытки, пока не записали видео, мучили каждый день", - рассказал бывший политзаключенный.

Напомним, ФСБ заявила, что в апреле 2018 года задержала Стешенко "при въезде на территорию Крыма, куда он был направлен для подготовки и осуществления провокаций". Велиеву и Третьякову Россия выдвинула обвинения заочно, они объявлены в федеральный розыск.

6 августа 2019 года харьковчанин Александр Стешенко вышел на свободу и вернулся в Харьков.

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