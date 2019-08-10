Зеленский поддерживает идею создания крымскотатарской автономии, - Джемилев

Джемилев отметил, что сейчас "благоприятная ситуация в стране" для создания автономии.

Лидер крымских татар Мустафа Джемилев рассказал, что на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским они обсудили вопрос создания крымскотатарской национально-территориальной автономии.

Об этом сообщает ATR.

"Мы уведомили (президента - ред.), что рабочая группа закончила работу, и дело за тем, чтобы подать (законопроект - ред.) в Верховную Раду. Сейчас благоприятная ситуация в стране, большая фракция, и если будет воля президента, то проходимость этого законопроекта очень перспективная. Мы увидели готовность самого президента, и если он сможет свою точку зрения донести - за исключением некоторых групп, которые есть в "Слуге народа", - то будет так, как скажет президент", - сказал Джемилев.

По словам лидера крымских татар, Зеленский готов созвать конституционную комиссию, чтобы рассмотреть подготовленные поправки к десятой главе Конституции, и уже после этого вынести законопроект на рассмотрение Верховной Рады. Однако, добавил Джемилев, говорить, наберет ли данный законопроект необходимые 300 голосов, пока рано.

Как сообщалось, 9 августа, в Международный день коренных народов мира, президент Владимир Зеленский встретился с лидерами Меджлиса и представителем президента в АРК Антоном Кориневичем.

Напомним, в сентябре 2016 года Верховная Рада утвердила рекомендации Президенту, согласно которым в Конституции Украины должна появится Крымскотатарская Автономная Республика вместо Автономной Республики Крым.

В мае 2017 года в Украине была создана рабочая группа по наработке предложений изменений и дополнений в Конституцию Украины относительно АР Крым. В ее состав вошли народные депутаты всех фракций, ведущие правоведы и юристы, а также представители Меджлиса крымскотатарского народа.

В апреле 2018 года рабочая группа завершила работу над поправками и приняла текст изменений и дополнений.