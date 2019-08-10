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​"Цензор": генерал Назаров, обвиняемый по делу о гибели Ил-76 в Луганске, уволен из Вооруженных сил

Рапорт подписал новый начальник Генштаба.

​"Цензор": генерал Назаров, обвиняемый по делу о гибели Ил-76 в Луганске, уволен из Вооруженных сил

Начальник Генерального штаба Руслан Хомчак 9 августа подписал рапорт об увольнении из рядов Вооруженных сил Украины генерал-майора Виктора Назарова, которого судят по делу о гибели Ил-76 в Луганске.

Об этом пишет "Цензор" со ссылкой на информацию своего главреда Юрия Бутусова.

"Знаковое увольнение. Муженко и Назаров построили в Генштабе систему "ручного управления", где главную роль играл контроль, а не самостоятельное принятие решений в рамках своей компетенции. И теперь для Хомчака настоящий вызов - сумеет ли он построить более оптимальную модель работы", - заявил Бутусов.

27 марта Павлоградский горрайонный суд Днепропетровский области приговорил генерал-майора Виктора Назарова к 7 годам лишения свободы. Сейчас дело находится в апелляционном суде, приговор в силу не вступил.

Назарова судили за катастрофу военного самолета Ил-76, которая произошла 14 июня 2014 года в аэропорту Луганска. Тогда погибли 49 человек. Военная прокуратура 18 ноября 2014 года сообщила Назарову о подозрении в связи с катастрофой. Прокуратура утверждает, что генерал, будучи одним из руководителей АТО в то время, не принял во внимание информацию СБУ об угрозе сбития самолета и разрешил проведение спецоперации по доставке роты военных в Луганский аэропорт.

В обвинительном акте говорилось, что Назаров как руководитель штаба АТО был обязан осуществлять управление воинскими частями, привлеченными к операции, анализировать информацию и прогнозировать возможные действия незаконных вооруженных формирований на Донбассе, однако, вступая в должность, небрежно отнесся к исполнению своих служебных обязанностей.

Кроме того, в акте указано, что Назаров точно знал о размещении на аэродроме Луганска групп боевиков, вооруженных ПЗРК, то есть "осознавал, что полет самолетов на указанный аэродром будет осуществляться на территорию противника" и был проинформирован о "террористической угрозе".

13 июня 2014 года в штаб АТО из СБУ поступила информация о том, что две группы боевиков вооруженные ПЗРК, отправились на аэродром Луганска и намерены сбивать самолеты. Но Назаров не организовал противодействие группам боевиков и не гарантировал безопасность украинских военнослужащих, отправленных в Луганск, что привело к совершению теракта и гибели 49 военнослужащих.

Назаров своей вины не признал. В частности, он отметил, что в ходе досудебного следствия было допущено "манипулирование информацией", а в показаниях свидетелей в суде были "предположения" и "информация, интерпретированная по своему усмотрению".

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