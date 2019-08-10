Глава Коростенского райсовета попался на взятке

Подозреваемый требовал $1000 от предпринимателя за сдачу в аренду помещений.

Глава Коростенского районного совета Житомирской области Василий Клименко попался на взятке.

Об этом говорится на сайте военной прокуратуры, которая участвовала в задержании подозреваемого вместе с сотрудниками полиции и Государственного бюро расследований.

По версии следствия, глава райсовета потребовал от предпринимателя 1000 долларов за победу в конкурсе и сдачу в аренду помещений Коростенской центральной районной больницы, которая находится на балансе райсовета.

В пятницу, 9 августа, Клименко задержали во время получения денег.

Фото: facebook.com/UZEZHIT

Ему собираются предъявить ч.3 ст.368 Уголовного кодекса (получение неправомерной выгоды) и ходатайствовать об отстранении от должности и взятии под стражу.

Клименко всю жизнь работает в органах власти Коростенского района. В 2003-2005 и 2010-2014 годах быз заместителем главы райгосадминистрации, в 2008-2010 и 2014-2015 - заместителем главы райсовета, а с ноября 2015 года возглавил районный совет.