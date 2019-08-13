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​Руководителя службы котельных "Киевгаза" задержали при получении 50 тыс. гривен взятки

Чиновник вымога деньги за подключение многоквартирных домов к газоснабжению.

​Руководителя службы котельных "Киевгаза" задержали при получении 50 тыс. гривен взятки

В Киеве правоохранители разоблачили во взяточничестве руководителя службы газифицированных котельных филиала эксплуатации газораспределительных пунктов и газовых котельных АО "Киевгаз".

Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры в Фейсбуке.

Отмечается, что чиновник вымогал у представителя ОСМД 50 тыс. гривен за прохождение ежегодной процедуры согласования подключения многоквартирных жилых домов к газоснабжению в отопительный период.

Представитель ОСМД обратился в полицию с соответствующим заявлением. Затем правоохранители задержали чиновника непосредственно после получения взятки у его места работы.

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании ему меры пресечения. Уголовное производство расследуется по ч. 4 ст. 368-3 УК Украины.

Следственные действия продолжаются.

Напомним, ранее на взятке попался чиновник из Министерства энергетики.

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