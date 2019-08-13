СБУ устранила последствия кибератаки на Черноморской ТРК

Через вредоносную программу злоумышленники получили контроль над серверами ТРК и вывели систему из строя.

Служба безопасности вместе с представителями телерадиокомпании "Черноморка" устранила последствия от кибератаки на эфирный сервер ТРК, который после оккупации Крыма переместили в Киев. Об этом служба сообщила у себя на фейсбуке.

"СБУ установили, что кибератака была направлена на блокирование и вывод из строя всех ключевых элементов управления эфиром, резервного копирования и запасных инструментов. Злоумышленники через вредоносное программное обеспечение получили контроль над серверным оборудованием телерадиокомпании и вывели систему из строя", - сообщается в СБУ.

СБУ локализовала кибератаку и блокировала ее негативное влияние на эфирный сервер телерадиокомпании.

В настоящее время работа ТРК полностью восстановлена, а ее команда совместно со специалистами СБУ разрабатывают более надежную систему защиты серверного оборудования от постороннего незаконного вмешательства.

Напомним, с июле хакеры взломали сервер московской компании "Сайтэк", которая является крупным подрядчиком российских спецслужб и ведомств, и передали журналистам описание ее проектов в области интернета.

В этих проектах числится деанонимизатор для Tor, поиск уязвимостей в BitTorrent, мониторинги электронной почты и сбор информации о пользователях соцсетей Facebook, MySpace и LinkedIn.