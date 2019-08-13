В больнице Днепра умер раненый в Широкино военный (обновлено)

Погибший боец - из пгт Мирополь Житомирской области. У него остались жена и ребёнок.

В больнице скончался военнослужащий Вооруженных сил Украины, который был ранен в районе Широкино Донецкой области.

Об этом сообщил в Фейсбуке главврач КУ "Днепропетровская областная клиническая больница им. И. И. Мечникова" Сергей Рыженко.

По его словам, за жизнь бойца медики боролись трое суток, но спасти его не удалось.

"Он не просил о помощи. Его ранение не совместимо с жизнью. Его мозг разрушен, тотальная ишемия, кости черепа разломаны на части. Возле посёлка Широкино, пуля Дмитрию вошла в лоб и вышла через затылок. Давление по нулям, глаза неподвижно смотрят в потолок кома ІІІ. Врачи Мечникова надеясь на чудо, не оставляли бойца, подключив все аппараты слежения, корректируя все жизненные функции, ИВЛ. Операция невозможна. Три раза останавливалось сердце. Реаниматологам удавалось запускать. Вчера вечером Дмитрий умер", - написал Рыженко.

Он уточнил, что погибший - из пгт Мирополь Житомирской области. У него остались жена и ребёнок.

Обновление. Как уточняет "Цензор.Нет", погибший - Дмитрий Дмитриевич Дашковец, 1983 года рождения, сержант, командир взвода одного из подразделений Вооруженных Сил Украины.

9 августа он получил тяжелое пулевое ранение в голову и был эвакуирован в Днепр, находился в состоянии комы и перенес три остановки сердца.

Дмитрий Дашковец родился 26.03.1983 года. Долгое время нес служюу в 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде. В 2004-2005 годах проходил службу в составе миротворческого контингента в Ираке.

Фото: censor.net.ua

Напомним, в субботу на Донбассе во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий Национальной гвардии Украины.