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Пресс-центр ООС подтвердил гибель нацгвардейца на Донбассе

С начала суток боевики совершили 4 обстрела.

Пресс-центр ООС подтвердил гибель нацгвардейца на Донбассе
Фото: Макс Левин

Боевики на Донбассе с начала суток в субботу, 11 августа, 4 раза нарушили режим прекращения огня, во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий Национальной гвардии Украины. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил на своей странице в Фейсбуке.

Вооруженные формирования РФ обстреливали подразделения ВСУ из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Обстрелы зафиксированы вблизи Пищевика, Гнутово, Светлодарска и Луганского.

В результате обстрелов погиб служащий Национальной гвардии.

Напомним, ранее о гибели военнослужащего сообщил журналист Юрий Бутусов. Это уже седьмой погибший воин с начала "хлебного перемирия".

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