Пресс-центр ООС подтвердил гибель нацгвардейца на Донбассе

Боевики на Донбассе с начала суток в субботу, 11 августа, 4 раза нарушили режим прекращения огня, во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий Национальной гвардии Украины. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил на своей странице в Фейсбуке.

Вооруженные формирования РФ обстреливали подразделения ВСУ из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Обстрелы зафиксированы вблизи Пищевика, Гнутово, Светлодарска и Луганского.

В результате обстрелов погиб служащий Национальной гвардии.

Напомним, ранее о гибели военнослужащего сообщил журналист Юрий Бутусов. Это уже седьмой погибший воин с начала "хлебного перемирия".