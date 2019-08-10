Экологи обнаружили в Черном море "невероятно высокую концентрацию солнцезащитного крема"

Международная группа экологов по результатам исследований за последние два года обнаружила в Черном море такие загрязняющие вещества, как пестициды, солнцезащитный крем, обезболивающие и другие медикаменты.

Об этом рассказала участник проекта ЕС – Программа развития ООН "Совершенствование экологического мониторинга Черного моря: избранные меры" Елена Марушевская, передает Крым.Реалии.

"Мы нашли пестицид ДДТ, который давно запрещен, но по-прежнему остается в морской воде в большой концентрации. Кроме того, очень много лекарств – ибупрофен, антибиотики. Все лекарства, которые мы используем, не поддаются очистке в сточных водах и тоже попадают в Черное море. Также мы обнаружили невероятно высокую концентрацию солнцезащитного крема в центре моря", – рассказала эколог.

Елена Марушевская добавила, что команда исследователей также обнаружила следы растворенных в морской воде антидепрессантов вблизи стран, где люди чаще их используют. По словам эколога, концентрация других вредных веществ, вроде ртути, превышает пороги токсичности, то есть может быть опасна не только для морской жизни, но и для человека.

Ранее сообщалось, что количество морского мусора в Черном море почти вдвое превышает аналогичную цифру для Средиземного моря. 83% морского мусора, найденного в Черном море, составляет пластик.

Напомним, в июне 2019 года было замечено аномальное развитие водорослей в Черном море, которое могло привести к наличию в морской воде опасных веществ и микробиологических организмов.

В связи с этим Госслужба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей рекомендовала воздержаться от купания в море в Одессе и области.