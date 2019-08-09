Спасатели Броварского района вторые сутки тушат залежи торфа на окраине села Бобрик.

Об этом сообщает пресс-центр ГосЧС в Киевской области.

Фото: facebook.com/MNSKOB

"По прибытию на место пожара спасателями была проведена разведка и установлено, что горят залежи торфа отдельными ячейками в труднодоступных местах. По состоянию на 9 августа тушение продолжается, горение ликвидировано на площади 0,3 га", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/MNSKOB

Для ликвидации пожара привлечены дежурные караулы 21-й ДПРЧ Бровары, 22-й ДПРЧ пгт Калита, сельских пожарных села Шевченково.

Напомним, 7 августа в 30 км от Киева второй раз за два месяца возник пожар на птицефабрике под Васильковом. Жертв и пострадавших в обоих случаях не было.