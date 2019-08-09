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Торфяники под Киевом тушат вторые сутки

Залежи торфа горят на окраине села Бобрик Броварского района.

Спасатели Броварского района вторые сутки тушат залежи торфа на окраине села Бобрик.

Об этом сообщает пресс-центр ГосЧС в Киевской области.

Фото: facebook.com/MNSKOB

"По прибытию на место пожара спасателями была проведена разведка и установлено, что горят залежи торфа отдельными ячейками в труднодоступных местах. По состоянию на 9 августа тушение продолжается, горение ликвидировано на площади 0,3 га", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/MNSKOB

Для ликвидации пожара привлечены дежурные караулы 21-й ДПРЧ Бровары, 22-й ДПРЧ пгт Калита, сельских пожарных села Шевченково.

Напомним, 7 августа в 30 км от Киева второй раз за два месяца возник пожар на птицефабрике под Васильковом. Жертв и пострадавших в обоих случаях не было.

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