Киевский метрополитен в субботу закроет три станции метро из-за футбольного матча

Перед матчем закроют "Олимпийскую", а после - также "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого".

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" ограничит работу станций "Олимпийская", "Площадь Льва Толстого" и "Дворец спорта" в связи с проведением футбольного матча на НСК "Олимпийский". Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

"10 августа, в связи с проведением на стадионе НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и "Шахтер" (Донецк) возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена", - сказано в сообщении.

Метрополитен планирует закрыть или ограничить на вход "Олимпийскую" перед началом матча, а станции "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого" - еще и после окончания матча.

Напомним, на прошлой неделе из-за возгорания электрощитовой были закрыты три станции "красной" линии метрополитена.