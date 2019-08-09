В Полтавской области обнаружили рекордно большое поле наркосодержащего мака, размером в 240 га. Об этом сообщается в пресс-центре Нацполиции, со ссылкой на главу ведомства Сергея Князева.

Он отметил, что этот случай является беспрецедентным за все годы существования Украины. Стоимость готового для потребления нарковещества, которое можно изготовить из такого количества мака - 7 миллиардов гривен.

Фото: npu.gov.ua

Культивирование наркотического мака без разрешительных документов осуществляло одно из агрообществ Полтавской области. В рамках дела была проведена экспертиза, для которой взяли образцы более тысячи растений с этого поля. Согласно экспертным заключениям, эти растения, по документам числились как масличный мак, однако на самом деле оказались снотворным маком. В его содержание входят наркотически активные алкалоиды опия: морфин и кодеин.

Фото: npu.gov.ua

В соответствии с постановлением райсуда Полтавы от 19 июля полицейские приступили к уничтожению растения снотворного мака.

По словам специалистов, на земельном участке выращивалось почти 350 миллионов наркосодержащих растений мака. Из этого количества можно было бы изготовить не менее 70 тонн маковой соломы. На «черном» рынке такое количество наркотика можно было бы продать за 7 миллиардов гривен.

Фото: npu.gov.ua

После наложения на указанную землю ареста, полицейские еще в течение полутора месяца проводили мероприятия по недопущению утечки наркосодержащих растений в нелегальный оборот.

«Полтора месяца мы боролись в Октябрьском суде Полтавы за получение решения об уничтожении незаконного посева. За это время нам дважды отказывали и более семи раз откладывали дату проведения заседания. Неоднократно предлагали следствию передать «под хранение» поле сторонним организациям. И только вчера наконец Апелляционный суд Полтавской области предоставил постановление полиции о немедленном уничтожении этого посева », - отметил Сергей Князев.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 310 (Посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины. Руководству агрообщества грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, в июне в Запорожской области полицейские обнаружили плантацию марихуаны площадью более 5 ГА, где изъяли более 6000 кустов каннабиса. Установлено, что члены этой группировки выращивали марихуану и сбывали ее на территорию оккупированного Крыма.

По ценам "черного рынка", общая стоимость изъятого - почти 7 млн. гривен.