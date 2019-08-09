Задержанные иностранцы сказали, что они из Афганистана.

В пункте пропуска "Доманово" в Волынской области пограничники Луцкого отряда во время досмотра грузовика, который вез из Северной Македонии в Беларусь нектарины, обнаружили в рефрижераторе трех нелегальных пассажиров, двое из которых были несовершеннолетними.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Задержанные иностранцы сказали, что они из Афганистана. На данный момент они доставлены в пограничное подразделение для составления процессуальных документов.

Кроме того, в Нацполицию направлено уведомление о внесении в Единый реестр досудебных расследований данных о водителе, в действиях которого усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст.332 УК Украины "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины".

Сейчас грузовик и водителя - гражданина Северной Македонии, передано в установленном порядке представителей Национальной полиции.

Напомним, 31 июля на КПВВ "Марьинка" задержали мужчину с поддельными документами на двоих детей. Военнослужащие выяснили, что отец двух несовершеннолетних детей 2005 и 2014 рождения предоставил бланк поручения, который значится как утраченный.

Мужчину вместе с детьми передали сотрудникам полиции для проведения дальнейших следственных действий.