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Зеленский уволил первого замглавы Госпогранслужбы Гресько и заместителя Пименова

Причины увольнения не указаны.

Зеленский уволил первого замглавы Госпогранслужбы Гресько и заместителя Пименова
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский уволил первого заместителя председателя Государственной пограничной службы Юрия Гресько и заместителя Артура Пименова.

Об этом говорится в указах на сайте президента №582 и №583 от 6 августа.

Причины увольнения не указаны.

31 мая Зеленский уволил Петра Цигикала с должности главы Госпогранслужбы, а 14 июня назначил на эту должность Сергея Дейнеко.

Цигикал возглавил Госпогранслужбу в июле 2017 года после отставки Виктора Назаренко. При президенте Петре Порошенко Цигикал сделал стремительную карьеру, пройдя путь от полковника до генерала армии меньше чем за четыре года.

Напомним, ранее новый глава ГПСУ Дейнеко заявил о недофинансировании ведомства на 938 млн гривен и назвал эту ситуацию катастрофической.

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