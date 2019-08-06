В задержании подозреваемого в убийстве Гандзюк Левина участвуют иностранные спецслужбы, - генпрокурор

Украинские и иностранные спецслужбы работают над задержанием и экстрадицией в Украину криминального авторитета Алексея Левина (Москаленко), подозреваемого в организации убийства Екатерины Гандзюк. Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко на брифинге.

"Не только украинские правоохранительные органы, а и спецслужбы наших стран-союзников сейчас занимаются тем, чтобы его в рамках решения Интерпола задержать и экстрадировать в Украину. Считаю, что это вполне возможно, судя по той информации, которой мы располагаем", - подчеркнул Луценко.

Более детальной информации относительно задержания Левина генпрокурор не озвучил.

Напомним, 31 июля 2018 года в Херсоне активистку Екатерину Гандзюк облили серной кислотой, от ожогов она умерла в больнице 4 ноября. В тот же день полиция переквалифицировала уголовное производство относительно нападения на активистку на статью "законченное убийство".

4 декабря 2018 года правоохранители заочно сообщили Левину о подозрении в причастности к убийству Гандзюк. По данным следствия, он был важным элементом подготовки и организации нападения на активистку.

По обвинению в нападении на Гандзюк осуждены Сергей Торбин, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский и Никита Грабчук, 5 августа приговор вступил в силу. Однако неизвестными остаются заказчики убийства. По информации журналистов, посредником между заказчиками и исполнителями убийства был помощник народного депутата Паламарчука Игорь Павловский, который передавал деньги "за работу" подозреваемому в организации убийства Торбину.

В январе 2019 года СБУ объявила в розыск Алексея Левина (Москаленко) по подозрению в организации убийства Екатерины Гандзюк.