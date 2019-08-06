Россия обвинила США и Германию в организации протестных акций
Россия обвинила США и Германию в организации протестных акций
Коломойский назвал Бойко и Медведчука коллаборантами и предателями
Коломойский назвал Бойко и Медведчука коллаборантами и предателями
Советник Зеленского прогнозирует проведение следующих выборов президента онлайн
Советник Зеленского прогнозирует проведение следующих выборов президента онлайн
Водоканалы могут перейти на почасовую подачу воды с 20 августа, - "Укрводоканалэкология"
Водоканалы могут перейти на почасовую подачу воды с 20 августа, - "Укрводоканалэкология"
Будущий спикер Рады дал интервью газете олигарха, близкого к Путину
Будущий спикер Рады дал интервью газете олигарха, близкого к Путину
​В Киеве таксист посадил на цепь пассажира, который не расплатился за поездку в Сумы
​В Киеве таксист посадил на цепь пассажира, который не расплатился за поездку в Сумы
На Донбассе погибли четверо украинских военных (обновлено)
На Донбассе погибли четверо украинских военных (обновлено)
Зеленский уволил командующего ООС Сырского и назначил на эту должность Кравченко
Зеленский уволил командующего ООС Сырского и назначил на эту должность Кравченко
ЦИК пересчитала голоса на проблемном округе №50 в Покровске
ЦИК пересчитала голоса на проблемном округе №50 в Покровске
ГлавнаяПолитика

В задержании подозреваемого в убийстве Гандзюк Левина участвуют иностранные спецслужбы, - генпрокурор

В рамках решения Интерпола Левина хотят задержать и экстрадировать в Украину.

В задержании подозреваемого в убийстве Гандзюк Левина участвуют иностранные спецслужбы, - генпрокурор
Фото: МВД

Украинские и иностранные спецслужбы работают над задержанием и экстрадицией в Украину криминального авторитета Алексея Левина (Москаленко), подозреваемого в организации убийства Екатерины Гандзюк. Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко на брифинге.

"Не только украинские правоохранительные органы, а и спецслужбы наших стран-союзников сейчас занимаются тем, чтобы его в рамках решения Интерпола задержать и экстрадировать в Украину. Считаю, что это вполне возможно, судя по той информации, которой мы располагаем", - подчеркнул Луценко. 

Более детальной информации относительно задержания Левина генпрокурор не озвучил.

Напомним, 31 июля 2018 года в Херсоне активистку Екатерину Гандзюк облили серной кислотой, от ожогов она умерла в больнице 4 ноября. В тот же день полиция переквалифицировала уголовное производство относительно нападения на активистку на статью "законченное убийство".

4 декабря 2018 года правоохранители заочно сообщили Левину о подозрении в причастности к убийству Гандзюк. По данным следствия, он был важным элементом подготовки и организации нападения на активистку.

По обвинению в нападении на Гандзюк осуждены Сергей Торбин, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский и Никита Грабчук, 5 августа приговор вступил в силу. Однако неизвестными остаются заказчики убийства. По информации журналистов, посредником между заказчиками и исполнителями убийства был помощник народного депутата Паламарчука Игорь Павловский, который передавал деньги "за работу" подозреваемому в организации убийства Торбину. 

В январе 2019 года СБУ объявила в розыск Алексея Левина (Москаленко) по подозрению в организации убийства Екатерины Гандзюк.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Источник: "Украинские новости"
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также