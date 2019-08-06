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ГПУ вызвала на допрос в качестве подозреваемых Гонтареву, Филатова и Злочевского

Кулик снова вызвал представителей окружения Порошенко.

ГПУ вызвала на допрос в качестве подозреваемых Гонтареву, Филатова и Злочевского
Фото: www.segodnya.ua

Генеральная прокуратура вызвала на допрос бывшего главу Нацбанка Валерию Гонтареву, бывшего замглавы Администрации президента Алексея Филатова и бывшего министра экологии Николая Злочевского.

Повестки опубликованы на сайте Генпрокуратуры.

Их ждут 12 августа в разное время в кабинете следователя Константина Кулика на улице Резницкая, 13/15.

Также на допрос вызывается управляющий директор ICU Константин Стеценко.

В конце марта прокурор Кулик с нарушением процессуального законодательства сообщил о подозрении Гонтаревой, Стеценко, Филатову и Борису Ложкину. В апреле повестки для вручения подозрений были опубликованы повторно, но никто по ним не явился. Теперь те же лица, кроме Ложкина, вызываются на допрос в качестве подозреваемых.

Они проходят по уголовному производству №12013220540000400, которое было открыто по статьям 255 (создание преступной организации), 191 (хищение имущества), 209 (отмывание денег) и пр. еще в 2013 году и касается хищения газа структурами Сергея Курченко.

Курченко, по мнению следствия, является руководителем преступной организации, которая на протяжении 2010 - начала 2014 года совершила тяжкие и особо тяжкие преступления в сфере хозяйственных операций со сжиженным газом. Курченко покупал принадлежащий государству сжиженный газ на общую сумму 2,2 млрд грн на специализированных аукционах по ценам значительно ниже рыночных, якобы для нужд населения. Фактически сжиженный газ в дальнейшем реализовывался по рыночным ценам.

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